Actualidade

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo anunciou hoje que ativou uma enfermaria de contingência no Hospital do Montijo com o objetivo de receber doentes de outras unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O aumento de procura de cuidados de saúde própria do período do ano que atravessamos exige respostas efetivas por parte do SNS. Neste contexto, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo em estreita articulação com a Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo ativou uma enfermaria de contingência no Hospital do Montijo, com o objetivo de receber doentes de outras unidades hospitalares do SNS, com alta clínica, referenciados e a aguardar vaga para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados", refere o Centro Hospitalar em comunicado enviado à agência Lusa.

O Centro Hospitalar, que integra o Hospital do Barreiro e o Hospital do Montijo, salienta que a iniciativa permite libertar camas, "assistência a doentes agudos e dessa forma dotar as unidades hospitalares de maior capacidade de internamento".