EUA/Eleições

Quase dois meses depois das eleições presidenciais de 08 de novembro, o Congresso norte-americano certificou hoje a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, apesar de algumas interrupções por parte de congressistas democratas e manifestantes.

O ainda vice-Presidente americano, Joe Biden, na qualidade de presidente do Senado (câmara alta do Congresso), presidiu uma sessão conjunta das duas câmaras do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado) para contar o número de votos de "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral conquistados por Donald Trump (304) e a sua rival democrata Hillary Clinton (227).

Os votos de cada estado foram abertos e registados por ordem alfabética. Biden anunciou então os resultados e declarou os nomes dos vencedores.