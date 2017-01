Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, classificou de "boa notícia" a redução da taxa de desemprego hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas lamentou não haver notícias "tão boas" relativamente à criação de emprego.

"Hoje tivemos uma boa notícia com o desemprego. Soubemos que em outubro ele recuou um pouco mais significativamente e isso é uma boa notícia para começarmos o nosso ano. Pena que não tivéssemos conseguido ter notícias tão boas como esta do lado do emprego", disse Pedro Passos Coelho, que falava em Ponte da Barca durante a iniciativa "Cantar as Janeiras".

O líder do PSD acrescentou que "era muito importante que o desemprego não baixasse apenas porque as pessoas chegam à sua idade de aposentação" mas porque "houvesse criação de emprego com uma perspetiva de remuneração qualificada".