Actualidade

O projeto de estatutos da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) foi hoje aprovado em assembleia-geral (AG) extraordinária, contendo as recomendações feitas pelo Banco de Portugal (BdP), anunciou hoje o banco mutualista.

"Foram incluídas recomendações do Banco de Portugal por modificação do projeto de estatutos da CEMG, aprovado em Assembleia Geral de 22 de novembro de 2016, por maioria", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta foi a terceira 'ronda' desta AG, cuja primeira sessão teve lugar a 22 de novembro de 2016, tendo sido retomada a 13 de dezembro de 2016 e finalizada hoje, com os últimos dois pontos.