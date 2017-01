Actualidade

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) alertou hoje para o esmagamento das margens que impede o crescimento da produção nacional, sublinhando que a sustentabilidade económica da agricultura portuguesa exige custos de produção mais baixos.

O presidente da CAP, João Machado, disse à Lusa que a questão dos custos de produção elevados e dos preços de venda baixos devido à concentração da comercialização foram temas enfatizados na reunião realizada hoje, na Chamusca, com associações de produtores do distrito de Santarém.

O encontro com dirigentes associativos do Ribatejo foi o segundo dos sete Conselhos Consultivos Regionais que a CAP vai realizar ao longo do mês de janeiro e que este ano têm a novidade de decorrerem ao longo de todo o dia, com a parte da tarde a ser dedicada a uma visita de campo.