Actualidade

Cinquenta e duas produções compõem a temporada de 2017 da Companhia de Teatro de Almada (CTA), hoje apresentada, que inclui 12 encenações próprias e quatro estreias.

"Migrantes", um texto do dramaturgo romeno Matéi Visniec, com encenação de Nuno Cardoso, "História do cerco de Lisboa", a partir de José Saramago, com dramaturgia de José Gabriel Antuñano e encenação de Ignacio García, "Nathan, o sábio", do filósofo, teólogo e dramaturgo alemão Gotthold Ephrain Lessing, e "As aventuras de Guinhol", sobre o texto tradicional francês do século XIX, com encenação e adaptação de Teresa Gafeira, são as quatro criações da Companhia.

"Migrantes" vai estar em cena de 21 a 28 de abril, "História do cerco de Lisboa", de 12 de outubro a 03 de novembro, e "Nathan, o sábio", de 09 a 17 de dezembro, sempre na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite.