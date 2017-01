Actualidade

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) de Santarém disse hoje que vai pedir a exoneração do presidente do Conselho Consultivo do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e exigir ao Governo a "nomeação imediata" de um substituto.

Augusto Figueiredo, porta-voz do MUSP Santarém, falava à Lusa na sequência de uma reunião com o Conselho de Administração do HDS que durou mais de três horas e na qual foram discutidas questões como o funcionamento das Urgências, as obras no Bloco Operatório, as listas de espera para consultas e cirurgias, as reclamações de utentes e a falta de pessoal.

Salientando a importância do Conselho Consultivo para o acompanhamento do funcionamento do hospital, Augusto Figueiredo afirmou ser "inaceitável" que José Azevedo Pereira, designado pelo anterior Governo em novembro de 2015, apenas tenha convocado a reunião para a tomada de posse, tendo este órgão estado inativo desde então.