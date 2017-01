Actualidade

O governo mexicano rejeitou na sexta-feira o "uso do medo ou da ameaça" para fazer pressão sobre as decisões de investimento das empresas, numa crítica implícita às declarações protecionistas do Presidente eleito norte-americano, Donald Trump.

Num breve comunicado que não menciona o nome do futuro Presidente dos Estados Unidos, a secretaria mexicana da Economia reitera o seu "compromisso para com as empresas mundiais" e a sua vontade em "garantir a segurança" dos projetos de investimento no México.

O México "rejeita categoricamente qualquer tentativa de influenciar as decisões de investimento das empresas ao fazer uso do medo e da ameaça", refere o comunicado.