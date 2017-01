Actualidade

As autoridades federais dos Estados Unidos disseram que o motivo do ataque a tiro na sexta-feira no aeroporto de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, estava sob investigação, mantendo em aberto as várias possibilidades.

Em conferência de imprensa esta noite no aeroporto onde ocorreu o tiroteio em que morreram cinco pessoas, George Piro, do FBI em Miami, disse que não foi descartado que o incidente constitua um ataque terrorista e que se mantêm em aberto todas as possibilidades.

O responsável do FBI acrescentou que as autoridades estão a rever o historial militar do atacante identificado na conferência de imprensa como Esteban Santiago, o qual deverá comparecer na segunda-feira num tribunal do condado de Broward.