Actualidade

Chuvas torrenciais continuaram hoje no sul da Tailândia, elevando para 12 mortos o número de vítimas, e deixando milhares de localidades parcialmente submersas, informaram hoje as autoridades.

As inundações iniciadas no começo da semana já afetaram mais de 700.000 pessoas, informou em comunicado o Ministério do Interior.

A chuva intensa deverá continuar por pelo menos mais dois dias, segundo os serviços de meteorologia locais, que alertaram para a possibilidade de inundações repentinas em oito das mais atingidas províncias.