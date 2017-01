Actualidade

As bandas Tygers of Pan Tang e Holy Moses sobem a palco em Portugal hoje, pela primeira vez, no primeiro dia da 23.ª edição do Mangualde Hardmetalfest.

A expectativa da organização para esta edição é elevada, atendendo à reação demonstrada quer pelos fãs das bandas, quer do próprio festival.

"O tempo está a ajudar, ao contrário do que acontece normalmente, e temos um cartaz fortíssimo, com duas bandas internacionais que nunca tocaram em Portugal", disse à agência Lusa José Rocha, que organiza o festival com o apoio da Câmara de Mangualde.