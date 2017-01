PM/Índia

O primeiro-ministro afastou hoje, perante uma plateia de empresários e universitários indianos, um cenário de dissolução progressiva da União Europeia após a saída formal do Reino Unido, manifestando-se "confiante" na solidez da adesão da maioria dos Estados-membros.

Numa conferência promovida pela Fundação do Observatório para a Investigação, António Costa fez um discurso inicial, de cerca de 20 minutos, sobre as potencialidades da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), mas, já no período de perguntas, acabou por ser confrontado com a apreensão transmitida por um investidor indiano sobre as consequências do 'brexit' e sobre uma eventual desagregação a prazo da União Europeia.

O primeiro-ministro agradeceu a pergunta, começou por salientar o caráter "democrático" da decisão tomada pelos eleitores britânicos, mas, logo depois, observou que a União Europeia "já existia antes do Reino Unido".