Actualidade

O projeto-piloto no Quénia de uma empresa de Leiria permitiu, de acordo com estudos de impacto, o aumento em 180% do número de raparigas que frequentam a escola, assim como um incremento nas notas dos alunos, na sequência do estudo noturno.

"Fizemos um estudo de impacto social do nosso projeto-piloto em Sidonge, Quénia, que demonstrou o aumento do desenvolvimento e qualidade de vida neste país. Por exemplo, aumentou em 180% o número de raparigas a frequentarem a escola, devido à poupança financeira, 47% na melhoria das notas dos alunos devido à possibilidade de estudar à noite, fruto da iluminação instalada nas casas, contando ainda com zero casos de contágio de doenças nos consumidores de água potável proveniente do 'KUDURA'", adianta Vivian Vendeirinho, sócio-gerente da RVE.SOL.

A empresa foi uma das cinco pequenas e médias empresas (PME) inovadoras portuguesas que vão beneficiar de um investimento do programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia para a realização de estudos de viabilidade dos seus projetos em países europeus.