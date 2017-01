Actualidade

A programação da temporada 2017 da Companhia de Teatro de Almada (CTA) reflete preocupação com os problemas que afetam o mundo, das migrações ao crescimento da extrema direita, disse hoje à Lusa o seu diretor.

Para Rodrigo Francisco, que falava à Lusa à margem da apresentação da temporada de 2017 da CTA, o teatro deve ser uma oportunidade para refletir e debater as questões sociais, pelo que a programação deste ano reflete "muitos dos problemas" com que o mundo se confronta atualmente.

Sem aumento de apoios estatais - o que faz com que a subvenção desta companhia se situe no mesmo montante recebido em 1997, segundo os seus responsáveis -, Rodrigo Francisco diz, contudo, que é possível montar uma temporada com 52 espetáculos, 12 dos quais da companhia residente, devido ao investimento que a autarquia local continua a fazer na companhia que dirige.