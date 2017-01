PM/Índia

O primeiro-ministro defendeu hoje uma reforma dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas com o alargamento a potências emergentes, frisando que a Índia pode contar com o apoio de Portugal nesse objetivo político.

António Costa falava após os governos de Lisboa e de Deli terem assinado cinco memorandos de cooperação nas áreas da agricultura, da investigação de recursos oceânicos, das energias renováveis, das tecnologias de informação e cooperação universitária.

Na sua intervenção, que se seguiu à de Narendra Modi, o primeiro-ministro frisou que a Índia, enquanto potência do século XXI, "tem de possuir um novo papel na cena internacional".