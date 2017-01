Óbito/Soares

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou hoje a morte do antigo Presidente da República Mário Soares, destacando o seu "papel único na definição do Portugal Democrático Europeu".

"Em muitas alturas, o CDS teve grandes divergências políticas com o dr. Mário Soares, mas não esquecemos o seu papel fundador no Portugal Democrático, especialmente no difícil período revolucionário em que se opôs à hegemonia política e totalitária - e em que, tendo vencido, ajudou a democracia a vencer e a ser consolidada em Portugal", assinalou Assunção Cristas, numa nota enviada à Lusa.

Falando em nome do partido, Cristas apresentou "sentidas condolências" à família e amigos do antigo Presidente da República.