Óbito/Soares

O antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Santana Lopes lamentou hoje a morte de Mário Soares, lembrando que, como político, "ninguém o vergava".

"É um dia muito triste para Portugal. Mário Soares faz parte das pessoas que não quer que estejamos tristes, mas que lembremos o que ele fez na vida. Ninguém o vergava", escreveu o atual provedor da Santa da Misericória, Pedro Santana Lopes, na sua conta no Facebook.

Mário Soares, que morreu hoje aos 92 anos, desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.