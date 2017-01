Óbito/Soares

O diretor clínico do Hospital da Cruz Vermelha, Manuel Pedro Magalhães, informou hoje que o antigo Presidente da República Mário Soares faleceu às 15:28, na "presença constante" dos seus filhos, Isabel e João Soares.

A informação foi dada pelo diretor clínico do Hospital numa curta declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas.

Mário Soares encontrava-se internado desde o dia 13 de dezembro, tendo sido transferido no dia 22 dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.