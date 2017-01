Óbito/Soares

O Partido Socialista Europeu (PES) lamentou hoje a morte do "líder histórico" do PS Mário Soares, sublinhando que o antigo Presidente da República ajudou a "moldar a democracia" em Portugal e liderou o processo de integração europeia.

"Hoje dizemos adeus a Mário Soares, o líder histórico e fundador do Partido Socialista. Ele levou uma vida corajosa, opondo-se fortemente à ditadura de Salazar em Portugal, e, após a revolução, o seu trabalho ajudou a moldar a democracia, tendo ainda conduzido o país rumo à adesão à União Europeia", lê-se numa mensagem publicada no sítio de Internet do PES.

"Os nossos pensamentos estão com a sua família e próximos e estamos a seu lado e do Partido Socialista neste momento difícil", conclui a mensagem de condolências, ilustrada com uma foto antiga de Mário Soares partilhada pelo PS.