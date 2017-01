Óbito/Soares

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, salientou hoje que a vida do seu "amigo Mário" Soares se confunde "com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia" e que a Europa perde um pouco de si.

A vida de Mário Soares, disse Juncker, em comunicado, "confunde-se com a história recente de Portugal e com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia".

Para Juncker, Soares foi "orgulhosamente português" e "orgulhosamente europeu", destacando ainda que "com o seu desaparecimento, Portugal e a Europa perdem um pouco de si".