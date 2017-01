Óbito/Soares

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje que Mário Soares "deixa a todos os portugueses um legado único e de paz" e que "foi e será recordado para sempre como um Homem ímpar na história" de Portugal.

O antigo Presidente da República Mário Soares morreu hoje aos 92 anos, disse à agência Lusa fonte do Hospital da Cruz Vermelha.

"A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), na pessoa do seu Presidente, Manuel Machado, lamenta profundamente a morte do antigo Presidente da República Mário Soares e apresenta, neste momento de dor, as mais sentidas condolências à família", sintetiza a nota de imprensa enviada hoje à Agência Lusa.