Óbito/Soares

O PSD anunciou hoje que as iniciativas do partido com membros da direção previstas "para os próximos dias" foram canceladas devido à morte do antigo Presidente da República Mário Soares.

"O Partido Social Democrata informa que, devido ao falecimento do dr. Mário Soares, as iniciativas partidárias com os membros da direção do Partido previstas para os próximos dias estão canceladas", divulgou em comunicado o PSD.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares e funeral com honras de Estado.