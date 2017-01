Óbito/Soares

O ex-líder do CDS e candidato a Belém Diogo Freitas do Amaral lamentou hoje a morte do antigo Presidente da República Mário Soares que classificou de "Patriarca da Democracia".

"Morreu o 'Patriarca da Democracia'. Ninguém a encarnou melhor do que ele, antes e depois de 1974. À doutora Isabel Soares e ao doutor João Soares, nossos bons amigos, a minha mulher e eu enviamos as nossas mais sinceras condolências", escreveu o ex-vice-primeiro-ministro e titular dos Negócios Estrangeiros, numa declaração enviada à Lusa.

Na mesma nota, Freitas do Amaral evidenciou: "Todos os Portugueses podem estar certos de uma coisa: Mário Soares não será esquecido; e quem não esquece, não morre".