Óbito/Soares

O dirigente do PCP José Capucho lembrou o "passado de antifascista" de Mário Soares, que morreu hoje aos 92 anos, e evocou as "profundas e conhecidas divergências" com o ex-chefe de Estado.

Numa curta declaração na sede nacional do PCP, Lisboa, José Capucho, membro do Secretariado do Comité Central comunista, começou por dizer que já transmitiu "diretamente ao Partido Socialista e à família" as condolências pelo falecimento de Mário Soares.

José Capucho lembrou o antigo Presidente da República como "personalidade relevante da vida política nacional " e como "participante no combate à ditadura fascista", evocando o seu papel no "apoio aos presos políticos".