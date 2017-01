Óbito/Soares

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva considerou hoje que "Mário Soares foi um dos grandes homens públicos do século XX, não só de Portugal, mas da Europa e do mundo".

Numa publicação divulgada na sua página pessoal no Facebook, o ex-Presidente brasileiro recordou Mário Soares, que morreu hoje aos 92 anos, como "um homem comprometido durante toda a sua vida com as ideias do socialismo democrático e a construção de um mundo mais justo".

Lula da Silva lembrou a luta pela liberdade prosseguida pelo líder português, que se posicionou contra o fascismo e contra a ditadura em Portugal.