Óbito/Soares

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, recordou hoje emocionada a memória de Mário Soares, uma "figura impar e inesquecível" e um "combatente pela conquista da Liberdade e pela consolidação da Democracia".

De voz embargada, a socialista falou na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa, e leu a mensagem que o PS havia divulgado horas antes, quando se soube da morte do antigo Presidente da República e fundador do PS.

"Soares é fixe. Até sempre, Mário Soares", fechou Ana Catarina Mendes, depois de advogar que Portugal "perdeu hoje o pai da Liberdade e da Democracia, a personalidade e o rosto que os portugueses mais identificam com o regime nascido a 25 de Abril de 1974".