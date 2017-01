Óbito/Soares

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, considerou o ex-chefe de Estado Mário Soares, que hoje morreu, como "um gigante do século XX português" e destacou o seu papel nas autonomias regionais.

"A importância da figura do doutor Mário Soares torna este um momento de uma perda incalculável para o nosso país, pelos valores que defendeu, antes e depois da democracia no nosso país, pela forma como se comprometeu com esse combate, dando um exemplo de empenhamento, o impacto que teve também no moldar do Portugal democrático, todos estes factos tornam o doutor Mário Soares num gigante do século XX português", afirmou Vasco Cordeiro, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

O presidente do executivo regional, também líder do PS/Açores, apontou ainda o papel do antigo Presidente da República nas autonomias regionais.