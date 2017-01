Óbito/Soares

O antigo secretário-geral do Partido Socialista e atual vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, lamentou hoje a morte de Mário Soares como a perda do "maior político português do século XX".

Numa declaração escrita enviada à Lusa, Constâncio sublinhou que "democracia e participação no projeto europeu foram as ideias mestras pelas quais se bateu toda uma vida e que felizmente (...) conseguiu realizar", esperando "que o país lhe saiba agradecer devidamente".

"Pessoalmente, sinto a sua perda como a de um amigo que marcou a minha vida e que assim sempre recordarei", referiu Vítor Constâncio, que foi ministro das Finanças do então primeiro-ministro Mário Soares em 1978.