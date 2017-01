Óbito/Soares

A coordenadora do BE saudou hoje a memória de Mário Soares, "um dos maiores protagonistas da política portuguesa", que "marcou o século XX", e que nas lutas que escolheu esteve em aliança ou confronto com forças à esquerda.

"O BE dirige os seus pêsames a família de Mário Soares e todos militantes do PS. Mário Soares foi um dos maiores protagonistas da política portuguesa e marcou o século XX. Foi combatente anticolonial e antifascista, foi preso político e exilado, foi constituinte e fundador do regime constitucional de 76, ministro de governos provisórios, primeiro-ministro, Presidente da República", declarou Catarina Martins.

Numa declaração na sede nacional do BE, em Lisboa, a coordenadora bloquista afirmou que "ao longo da sua vida, Mário Soares foi contraditório e frontal nas lutas que escolheu. Marcou todos os momentos determinantes da vida do país, por vezes em aliança e outras vezes em conflito com as forças da esquerda".