Óbito/Soares

O Presidente francês, François Hollande, lamentou hoje a morte do ex-Presidente Mário Soares, salientando que a democracia portuguesa perdeu "um dos seus heróis" e a França "um amigo de sempre".

"Com o desaparecimento de Mário Soares, a democracia portuguesa perdeu um dos seus heróis, a Europa um dos seus grandes líderes e a França, que o acolheu no exílio durante a ditadura de Salazar, um amigo de sempre", indicou um comunicado do Eliseu (sede da Presidência francesa) divulgado poucas horas depois do anúncio da morte do antigo chefe de Estado português.

Na mesma nota, a Presidência francesa lembra o percurso político e o papel de Mário Soares na construção do projeto europeu.