Óbito/Soares

O presidente do Observatório de Imprensa, Joaquim Vieira, disse hoje que o contributo de Mário Soares no "perfil de Portugal" foi maior do que o de qualquer outro político, considerando que "desaparece a grande referência histórica da democracia".

"Nós temos hoje um país que é uma democracia e é um país integrado na União Europeia e o contributo que Mário Soares deu para a definição e perfil de Portugal, tal como ele é hoje, é inquestionável", afirmou o presidente do Observatório de Imprensa, em declarações à agência Lusa.

Joaquim Vieira justificou a "referência histórica" de Mário Soares pelo "papel que desempenhou, pela intervenção, por ter liderado os dois primeiros governos constitucionais, por ter sido o primeiro presidente civil eleito em Portugal e por ter exercido um mandato numa espécie de presidente/Rei".