O Presidente da República de Cabo Verde lamentou hoje o desaparecimento de "uma grande figura da democracia europeia", lembrando a tranquilidade de Mário Soares e o conselho de "dormir sempre bem" para ter "pedalada para a política".

"Há um sentimento de tristeza que nos invade pois desaparece uma das grandes figuras, das mais relevantes da política e da História portuguesas, mormente da sua democracia. Diria mesmo uma grande figura da democracia europeia e uma personalidade que tem uma ligação muito próxima com Cabo Verde e com o processo que conduziu à independência do país em julho de 1975", disse Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano lembrou a ligação de Mário Soares a Cabo Verde durante o processo de independência, mas também como primeiro-ministro e Presidente da República de Portugal.