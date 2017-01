Óbito/Soares

O ex-Presidente da República Cavaco Silva lembrou o antigo chefe de Estado Mário Soares, que morreu hoje aos 92 anos, como uma das personalidades mais marcantes do século XX português, sublinhando a sua faceta de "verdadeiro animal político".

"A morte do doutor Mário Soares é um momento de profunda consternação para a generalidade dos portugueses. Foi indiscutivelmente uma das personalidades mais marcantes do século XX português", afirmou Cavaco Silva, numa declaração aos jornalistas no Convento do Sacramento, o gabinete de trabalho que ocupa desde que deixou a Presidência da República, em março de 2016.

Apesar de reconhecer que em alguns momentos da vida política foi um adversário de Mário Soares, Cavaco Silva destacou as suas capacidades de "verdadeiro animal político".