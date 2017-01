Óbito/Soares

O PS vai disponibilizar a partir de domingo e até terça-feira, na sede nacional, em Lisboa, o livro de condolências para que seja prestado o tributo a Mário Soares, que hoje morreu aos 92 anos.

De acordo com fonte oficial do partido, a sede nacional do PS vai estar aberta durante três dias, entre as 10:00 e as 19:00.

O livro de condolências vai estar disponível para militantes e apoiantes prestarem o seu tributo a Mário Soares.