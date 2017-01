Óbito/Soares

A deputada e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, afirmou hoje que Mário Soares foi um homem que mudou a história de Portugal, da Europa e do mundo, lembrando que mudou também a sua vida.

A presidente da Assembleia Municipal de Lisboa assinalou o impacto que a candidatura de Mário Soares a Presidente da República em 1986 provocou no seu percurso político, "todo feito no PSD".