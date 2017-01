Óbito/Soares

O realizador de televisão Nuno Teixeira, que dirigiu os tempos de antena da primeira campanha presidencial de Mário Soares, afirmou que o político, hoje falecido em Lisboa, "esteve sempre à altura dos acontecimentos".

O realizador, em declarações à agência Lusa, afirmando não querer "repetir lugares comuns, nem o que já foi dito", disse que Mário Soares foi "a pessoa de que o país precisava nos anos quentes da revolução, e esteve sempre à altura dos acontecimentos".

Mário Soares "conseguiu, com o seu prestígio, com a sua inteligência, manter o país no lado correto da vida". "Manter o país no lado da democracia e da liberdade. O grande objetivo da vida dele era a liberdade", declarou.