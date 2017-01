Óbito/Soares

O PSD emitiu hoje um comunicado de pesar pela morte de Mário Soares, que "deverá ser recordado enquanto defensor da liberdade e da democracia", apesar de "decisões que tomou que não terem sido isentas de erros ou de polémicas".

"Com a morte do doutor Mário Soares, hoje ocorrida, desaparece alguém que sempre será recordado como uma das personalidades mais marcantes da história contemporânea de Portugal", lê-se num comunicado do PSD enviado à agência Lusa.

O PSD aponta uma "vida muito rica e multifacetada" do antigo Presidente da República, que "deixou uma marca profunda em todas as funções que exerceu, fosse na sua vida profissional, como advogado (em que se notabilizou na defesa dos perseguidos políticos), fosse na sua atividade política, em que merecem destaque o exercício de funções como Presidente da República durante dez anos e como primeiro-ministro de três Governos Constitucionais".