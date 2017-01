Óbito/Soares

O decreto do Governo que estabelece luto nacional por três dias pela morte de Mário Soares sublinha a "incondicional" dedicação do ex-Presidente da República à causa pública e o seu "exemplar contributo" para o prestígio de Portugal.

"Mário Soares é uma das grandes figuras da história portuguesa do século XX e do início do século XXI, e fundador do nosso regime democrático", lê-se no decreto aprovado hoje em Conselho de Ministros, poucas horas depois do falecimento do antigo Presidente da República, aos 92 anos.

No diploma, que nos seus artigos 1.º e 2.º decreta luto nacional nos dias 9, 10 e 11 de janeiro e estabelece que seja realizado um funeral de Estado, é referido que a República é devedora da "longa e incondicional dedicação à causa pública" de Mário Soares e do "seu exemplar contributo para o prestígio de Portugal".