Actualidade

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai concorrer as eleições autárquicas deste ano em candidaturas próprias, embora se reveja também no apoio a candidaturas de movimentos cívicos independentes, anunciou hoje o dirigente André Silva.

"Iremos concorrer em candidaturas próprias porque não temos medo de ir sozinhos a eleições, porque não temos medo de ir a jogo com as nossas propostas progressistas, porque queremos crescer, porque temos um cunho identitário próprio, porque assumimos orgulhosamente a nossa identidade, porque queremos levar a cada autarquia os valores da ecologia profunda", afirmou hoje André Silva na intervenção de encerramento do V Congresso do partido, em Lisboa.

O dirigente e deputado referiu ainda que o PAN "revê-se também no apoio a candidaturas de movimentos cívicos independentes que se mostrem disponíveis para posições progressistas, convergentes e inclusivas, bem como no envolvimento de cidadãos independentes nas nossas candidaturas".