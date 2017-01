Actualidade

O suspeito de tentativa de homicídio da ex-companheira em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola, vai aguardar julgamento no estabelecimento prisional de Setúbal, disse à Lusa a advogada oficiosa do arguido.

O homem, que foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária, está acusado dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, sequestro agravado e violência doméstica, afirmou Fernanda Augusto.

A advogada acrescentou que o arguido foi presente hoje ao juiz de instrução criminal, no tribunal de Setúbal, mas não prestou declarações.