Óbito/Soares

A ex-Presidente do Brasil Dilma Rousseff lamentou hoje a morte de Mário Soares, recordando-o "como um militante da liberdade", numa mensagem que pode ser lida num blogue.

No "Blog do Alvorada", a Presidente destituída do Brasil refere-se a Mário Soares como alguém "adorado pelo povo e respeitado pelos adversários".

A "sua vida dedicada à política e à democracia de Portugal é um exemplo para o mundo de que é possível construir uma sociedade democrática e igualitária para todos", lê-se na mensagem de Dilma.