Óbito/Soares

O ex-Presidente Mário Soares, falecido hoje em Lisboa, aos 92 anos, publicou mais de meia centena de obras ao longo de várias décadas de uma intensa vida política e cívica.

"Portugal Amordaçado" ("Le Portugal Baillonné", no título em francês), escrito durante o período do Estado Novo e que só foi publicado em Portugal depois do 25 de Abril, em finais de 1974, ficará como uma das suas obras de referência.

A obra, publicada pelo editor francês Calmann-Lévy, em 1972, foi traduzida depois em inglês, italiano, alemão, espanhol, grego e chinês.