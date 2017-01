Óbito/Soares

O Governo da Índia transmitiu hoje ao primeiro-ministro, António Costa, as condolências pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares, adiantando que a Convenção da Diáspora Indiana fará no domingo um minuto de silêncio em sua memória.

A mensagem dirigida pelo chefe do Governo de Deli, Narendra Modi, a António Costa foi comunicada à agência Lusa por fonte oficial do executivo nacional.

António Costa fará neste domingo o segundo de seis dias de visita de Estado à Índia, estando em Bangalore, a capital empresarial e tecnológica deste país.