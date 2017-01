Óbito/Soares

A atriz Lourdes Norberto, amiga pessoal de Mário Soares, hoje falecido em Lisboa, de quem foi apoiante política, realçou "a bondade" do fundador do PS, que era "um homem de convívio".

A atriz que tem uma relação de longa data com a família do ex-Presidente da República, afirmou emocionada que Mário Soares "era uma homem de bondade, de convívio, e sempre preocupado com os outros".

"Estava sempre a perguntar se estava a trabalhar, o que estava a fazer, e se estava parada. Ocasionalmente, incentiva-me e dizia: 'Mas a Lourdes tem de trabalhar'", contou.