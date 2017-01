Óbito/Soares

Os representantes da família de Mário Soares, hoje falecido, demonstraram o desejo de que as cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado tenham o "toque" de Soares em vida, de "proximidade às pessoas".

Representantes da família de Soares estiveram durante mais de três horas reunidos com a Presidência da República, o Governo, a Câmara de Lisboa e forças de segurança para definir as cerimónias fúnebres de Mário Soares, que hoje morreu aos 92 anos.

No final, o antigo assessor de Soares José Manuel dos Santos manifestou o desejo de que as cerimónias fúnebres, embora com honras de Estado, "tenham aquele toque, aquele caráter, que Mário Soares dava, mesmo quando tinha funções de Estado, de proximidade às pessoas".