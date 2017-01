Óbito/Soares

A Venezuela apresentou condolências ao governo, povo português e família pela morte de Mário Soares e manifestou o desejo de que o seu "legado socialista" se mantenha em vigor.

"O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em nome do Governo e povo venezuelano, expressa os mais sentidos pêsames ao Governo da República Portuguesa pelo sensível falecimento do ex-Presidente e ex-primeiro-ministro Mário Soares, no dia de hoje (sábado em Lisboa)", indica um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores.

No comunicado, "o Governo bolivariano estende as suas palavras de solidariedade ao irmão povo português e em especial aos familiares e amigos do dr. Mário Soares, líder histórico socialista e baluarte da liberdade e da democracia".