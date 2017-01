Óbito/Soares

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, interrompe esta noite a visita de Estado à Índia e regressa a Portugal para estar presente nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República Mário Soares.

Esta nota sobre o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros foi avançada à agência Lusa por fonte oficial do executivo português.

O corpo do antigo Presidente da República Mário Soares, que faleceu no sábado, aos 92 anos, vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13:00 de segunda-feira e o funeral realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.