Actualidade

Cinco pessoas morreram hoje e outras 27 ficaram feridas, incluindo duas em estado grave, num acidente de autocarro que transportava emigrantes portugueses numa estrada no centro da França, segundo um balanço provisório das autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 04:30 (03:30 em Lisboa), perto da localidade de Charolles, no município de Saône-et-Loire, no centro de França, e envolveu um autocarro com cerca de 40 lugares, segundo a edição online da Creusot-Info, citada pela agência francesa France Press.

Não foram divulgadas informações sobre a nacionalidade das vítimas.