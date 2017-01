Óbito/Soares

O primeiro-ministro evocou hoje, perante a convenção da diáspora indiana, a ação de Mário Soares, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros dos governos provisórios pós-25 de Abril, para o restabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e Índia.

António Costa falava perante uma plateia de milhares de delegados de origem indiana provenientes de todos os continentes do mundo, durante a sessão de abertura da Convenção "Pravasi Bharatiya Divas".

As palavras proferidas por António Costa logo no início da sua intervenção foram depois sublinhadas pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que também lembrou o papel do antigo Presidente da República Mário Soares para a aproximação diplomática entre Portugal e a Índia.