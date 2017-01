PM/Índia

Bangalore, Índia, 08 jan (Lusa - O primeiro-ministro, António Costa, apresentou hoje Portugal, perante representantes da diáspora indiana no mundo, como um país exemplar na tolerância religiosa, com infraestruturas de excelência e um modelo de economia competitiva e aberta ao investimento direto estrangeiro.

António Costa assumiu esta posição no discurso que fez na sessão de abertura da convenção mundial da diáspora indiana, intitulada "Pravasi Bharatiya Divas", que decorre em Bangalore.

Perante uma plateia com milhares de delegados em representação de comunidades indianas espalhadas pelo mundo, o primeiro-ministro falou do seu pai, Orlando Costa, que saiu da Índia para permanecer em Portugal, "mas nunca esqueceu as suas raízes em Goa".